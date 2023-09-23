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НовостиОбщество23 сентября 2023 9:15

В жилых домах Сургута проверили состояние газового оборудования

Состояние газового оборудования проверили в жилых домах Сургута
Марина Прохорова
Фото: администрация Сургута

Фото: администрация Сургута

В Сургуте прошла проверка газового оборудования. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, специалисты осмотрели более 60 жилых частных и многоквартирных домов, нарушений не выявлено.

- Газовое оборудование в жилых домах соответствует техническим требованиям эксплуатации, - прокомментировали в мэрии.

Также жителям напомнили меры предосторожности при использовании газового оборудования и рисках, с которыми они могут столкнуться.

Напоминаем, что в случае утечки газа нужно незамедлительно обращаться в пожарную охрану по стационарному телефону «04» или с мобильного - «104», «112».