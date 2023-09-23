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НовостиЭкономика23 сентября 2023 4:56

Власти Югры утвердили план развития первой в регионе особой экономической зоны

В Югре утвердили десятилетний план развития первой в регионе особой экономической зоны
Марина Прохорова
Фото: фонд развития Югры

Фото: фонд развития Югры

Власти Югры утвердили перспективный план развития первой в регионе особой экономической зоны «Нягань» на ближайшие десять лет. Об этом сообщили в фонде развития Югры.

- В настоящее время ведется подготовка земельного участка, осуществляются проектирование и строительные работы по обеспечению особой экономической зоны инженерной, транспортной, социальной и иной инфраструктурой, - прокомментировали в организации.

ОЭЗ «Нягань» будет специализироваться на следующих видах деятельности: лесопереработка, производство строительных материалов и оборудования для нефтесервиса, химическая промышленность, логистическая деятельность и IT-отрасль.

Как отметил директор департамента экономического развития региона Сергей Афанасьев, для резидентов ОЭЗ будут предусмотрены налоговые льготы и преференции. Например, пониженные ставки по налогу, поддержка экспорта и финансирование на льготных условиях.