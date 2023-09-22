Прокуратура Нижневартовска проводит проверку из-за ухода двух школьников из дома Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура Нижневартовска организовала проверку из-за ухода из дома школьников в Нижневартовске.

- Прокуратура Нижневартовска организовала проверку по информации, размещенной в сети Интернет, по факту ухода из дома 2 несовершеннолетних, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Оказалось, что подростки ушли из дома. Их местонахождения длительное время не было известно. Правоохранительные органы, волонтеры и неравнодушные жители отправились на поиски детей. Прокуратура контролировала ход проведения поисковых мероприятий, а также организовала проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

По результатам проверки при наличии оснований примут меры реагирования. К счастью, детей нашли живыми.