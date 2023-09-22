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НовостиОбщество22 сентября 2023 17:03

Контрактник из Излучинска погиб в зоне СВО

Иван Елхаков посмертно награжден орденом Мужества
Виктория Терина
Фото: администрация Нижневартовска

Фото: администрация Нижневартовска

При выполнении задач специальной военной операции погиб югорчанин Иван Елхаков. Иван родился в селе Каргалы Тюменской области. Жил в Излучинске, работал в АО «Самотлорнефтепромхим».

Рядовой Иван Елхаков был контрактником, выполнял боевые задачи в должности наводчика парашютно-десантной роты. С честью нес службу и Указом Президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга посмертно награжден орденом Мужества.

Правительство Югры окажет семье поддержку, предусмотренную законом.