Житель Сургута стал жертвой мошенников при покупке автомобиля

Фото: УМВД России по городу Сургуту

Житель Сургута пострадал от мошенников при покупке автомобиля. Ему пришлось обратится за помощью в полицию.

Мужчина нашел объявление о продаже автомобиля марки «Toyota RA V4» 2020 года выпуска по привлекательной цене. Заинтересовавшись, мужчина связался с продавцом по номеру телефона, который был указан на сайте. Продавец и покупатель договорились, что оплата будет производиться двумя частями.

Сургутянин перечислил 50 тысяч рублей на страховые расходы и больше 1 600 тысяч рублей в счет оплаты авто. До определенного времени продавец оставался на связи и обещал, что автомобиль скоро прибудет к новому владельцу. Но потом их общение прервалось и северянин понял, что стал жертвой мошенников.

Заведено уголовное дело по статье о мошенничестве.