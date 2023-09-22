Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 сентября 2023 16:26

Житель Сургута стал жертвой мошенников при покупке автомобиля

Северянина заинтересовала «Toyota RA V4» и отдал за нее часть суммы, но автомобиля и денег больше не увидел
Виктория Терина
Фото: УМВД России по городу Сургуту

Фото: УМВД России по городу Сургуту

Житель Сургута пострадал от мошенников при покупке автомобиля. Ему пришлось обратится за помощью в полицию.

Мужчина нашел объявление о продаже автомобиля марки «Toyota RA V4» 2020 года выпуска по привлекательной цене. Заинтересовавшись, мужчина связался с продавцом по номеру телефона, который был указан на сайте. Продавец и покупатель договорились, что оплата будет производиться двумя частями.

Сургутянин перечислил 50 тысяч рублей на страховые расходы и больше 1 600 тысяч рублей в счет оплаты авто. До определенного времени продавец оставался на связи и обещал, что автомобиль скоро прибудет к новому владельцу. Но потом их общение прервалось и северянин понял, что стал жертвой мошенников.

Заведено уголовное дело по статье о мошенничестве.