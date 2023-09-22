Более 3 тысяч тонн гуманитарного груза передано из Югры с начала специальной военной операции

Фото: администрация Сургута

Более трех тысяч тонн гуманитарного груза передано из Югры с начала проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации Сургута. Гуманитарную помощь отправляют для мобилизованных земляков, а также жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.

Недавно из Сургута отправили больше 20 тонн. В груз вошли 1300 «коробок добра», 300 «посылок солдату» и школьные принадлежности для детей.

Активное участие в сборе груза принимают предпринимательские сообщества города и неравнодушные сургутяне, администрация города, учреждения и организации Сургута, МЧС России по ХМАО-Югре, сотрудники мультимедийного парка «Россия - Моя История» и другие неравнодушные югорчане.