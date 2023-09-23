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НовостиОбщество23 сентября 2023 0:00

В Югре 23 сентября 2023 года пройдут дожди

Рассказываем, какая погода будет в Югре 23 сентября 2023 года
Марина Прохорова
Погода в Югре на 23 сентября

Погода в Югре на 23 сентября

Фото: Вера Зенина

В субботу, 23 сентября, по прогнозам метеорологов, в Югре будет облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшой, по востоку умеренный дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура ночью +2...+7 градусов, местами до -3. Днем +10...+15 градусов, местами до +5.

В Ханты-Мансийске: облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью +5...+7 градусов, днем +10...+12.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже.

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре