Югорчанин предстанет перед судом за убийство бывшей жены и ее сожителя Фото: Татьяна Коркина

Житель Нефтеюганского района предстанет перед судом по обвинению в двойном убийстве. Об этом сообщил Следком Югры.

- Завершено расследование уголовного дела против 46-летнего жителя Нефтеюганского района. По уголовному делу следователем собраны достаточные доказательства, - сообщает СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Все случилось еще в ночь на 10 января 2023 года, когда нетрезвый мужчина, вооружившись ножом, пришел к одному из домов в 1 микрорайоне поселка Пойковский, где в гостях у знакомых находилась его бывшая супруга с сожителем. В подъезде дома он нанес смертельные раны сожителю бывшей супруги, а после ворвался в квартиру и убил женщину. А затем начал угрожать убийством хозяйке квартиры и ранил очевидца преступления, который также находился в квартире и пытался остановить агрессивного гостя.

После случившегося преступник отправился к своему знакомому, где его задержали полицейские. Материалы уголовного дела переданы в суд.