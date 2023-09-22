Тюменские нефтепроводчики и их семьи приняли участие в экологической акции «Сохраним лес»

Фото: АО «Транснефть - Сибирь»

Более ста тюменских нефтепроводчиков, а также члены их семей, поучаствовали в экологической акции по посадке деревьев в рамках Всероссийской проекта «Сохраним лес». Они высадили более 4 тыс. сеянцев сосны. А всего в рамках акции было посажено около 100 тыс. деревьев на территории площадью 24 га.

Один из постоянных участников, заместитель начальника отдела автоматизированных систем управления технологическим процессом Тюменского УМН Аким Медведев, рассказал, что всегда приезжает со своей семьей, с детьми: «Для нас это стало традиционным мероприятием. Мы стараемся прививать детям любовь и бережное отношение к природе».

Фото: АО «Транснефть - Сибирь»

Отметим, что за три года участия в акции «Сохраним лес» сотрудники АО «Транснефть – Сибирь» высадили более 12 тыс. деревьев. Целью экологического мероприятия является привлечение внимания населения к теме профилактики лесных пожаров и лесовосстановления, улучшение экологической ситуации в стране и формирование бережного отношения к природе.

Кстати, мероприятие по восстановлению лесного фонда проходило в Тюменском районе на участке. Здесь два года назад бушевали природные пожары.