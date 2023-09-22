На трассе в Нефтеюганском районе, выехав на встречку, погиб водитель «Ниссан Кашкай»

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре за сутки зарегистрировано 4 ДТП, в которых 1 человек погиб и 6 получили травмы. Так, на трассе в Нефтеюганском районе погиб водитель «Ниссан Кашкай», выехав на встречку. Об этом сообщает в ГИБДД.

Авария произошла на 638 км автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск, когда 63-летний водитель Ниссан выехал на встречку и столкнулся с транспортным средством «Мерседес Бенц», движущимся во встречном направлении. В результате аварии виновник ДТП скончался до приезда скорой помощи, а 63-летняя пассажирка Ниссан и водитель Мерседес получили травмы.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Кроме того, за сутки сотрудниками ГИБДД задержано 6 нетрезвых водителей. За выезд на встречку привлечено 110 водителей и 44 - за нарушение правил перевозки детей.

ГИБДД Югры напоминает о необходимости соблюдения правил дорожного движения.