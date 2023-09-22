Югорчане выбрали финалистов конкурса «Народный участковый – 2023»

Фото: коллаж/ пресс-служба УМВД России по ХМАО-Югре

Завершился первый этап голосования за «Народного участкового – 2023». Югорчане на официальном сайте окружного УМВД выбирали лучших участковых уполномоченных полиции Югры.

В первом этапе конкурса приняли участие 19 претендентов. Всего с 11 по 20 сентября проголосовали 21 237 человек. По результатам первого этапа голосования во второй этап прошли: Акмурадов Джанбулат Яковович (ОМВД России по г. Пыть-Яху) за него проголосовали 3 767 человек, 2 место с 3 228 голосами у Афанасьева Николая Александровича (ОМВД России по г. Нефтеюганску), а замыкает тройку лидеров Статуев Максим Александрович (ОМВД России по Советскому району) с 2 944 голосами.

Второй этап конкурса начнется 7 октября. Голосование за единственного лидера также будет проходить на главной странице официального сайта югорской полиции. Проголосовать за лучшего участника можно будет по 16 октября включительно.

Победитель второго этапа поборется от Югры в финале конкурса, который пройдет на официальном сайте МВД России с 1 по 10 ноября.