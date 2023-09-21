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НовостиПроисшествия21 сентября 2023 12:21

Жительница Нефтеюганска заплатит штраф за фиктивную регистрацию мигрантов

Женщина прописала у себя 8 мигрантов за деньги, но не предоставила им фактического жилья
Виктория Терина
Жительница Нефтеюганска заплатит штраф за фиктивную регистрацию мигрантов

Жительница Нефтеюганска заплатит штраф за фиктивную регистрацию мигрантов

Фото: Юлия Кучеренко

Жительница Нефтеюганска заплатит штраф за фиктивную регистрацию мигрантов. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре, реальное место жительства нескольких иностранцев отличалось о того, которое было указано в их документах.

Во время проверки выяснилось, что 43-летняя женщина зарегистрировала в своей квартире 8 мигрантов без предоставления им фактического жилья. За это она ежемесячно получала от иностранцев 500 рублей с человека.

Нефтеюганский мировой суд признал югорчанку виновной. Она должна заплатить штраф в размере 40 тысяч рублей.