Жительница Нефтеюганска заплатит штраф за фиктивную регистрацию мигрантов Фото: Юлия Кучеренко

Жительница Нефтеюганска заплатит штраф за фиктивную регистрацию мигрантов. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре, реальное место жительства нескольких иностранцев отличалось о того, которое было указано в их документах.

Во время проверки выяснилось, что 43-летняя женщина зарегистрировала в своей квартире 8 мигрантов без предоставления им фактического жилья. За это она ежемесячно получала от иностранцев 500 рублей с человека.

Нефтеюганский мировой суд признал югорчанку виновной. Она должна заплатить штраф в размере 40 тысяч рублей.