Рецидивистка из Урая организовала наркопритон в своей квартире Фото: Татьяна Коркина

Жительница Урая организовала наркопритон. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре. Женщина уже была судима за кражи, грабеж и угрозу убийством, а теперь решилась на еще на одно преступление.

- 33-летняя женщина систематически предоставляла свою квартиру троим наркозависимым местным жителям 1972, 1979 и 1980 годов рождения для употребления запрещенных веществ, - сообщили в полиции.

Во время обыска у хозяйки квартиры нашли свертки с наркотиком массой около 3 граммов, которые она хранила для дальнейшего сбыта. Теперь ей грозит лишение свободы на срок до 20 лет.