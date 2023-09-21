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НовостиОбщество21 сентября 2023 11:47

Жителям Ханты-Мансийска предлагают посадить свое дерево

Экологическая акция состоится 26 сентября в 15:00
Виктория Терина
Фото: администрация Ханты-Мансийска

Фото: администрация Ханты-Мансийска

Жителям Ханты-Мансийска предлагают посадить свое дерево. Инвентарь для высадки, а также саженцы для озеленения территории участникам предоставят. Об этом сообщили в администрации Ханты-Мансийска.

- В столице Югры в рамках Всероссийского субботника «Зеленая Россия» пройдёт мероприятие по высадке деревьев. Экологическая акция состоится 26 сентября в 15:00, - говорится в сообщении администрации.

Субботники пройдут на территории МБУ Спортивный комплекс «Дружба» по улице Георгия Величко, 3; в «Арт — резиденции» по улице Георгия Величко, 1 и на улице Анны Коньковой, 3 к1 и 3 к2.