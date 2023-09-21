В Ханты-Мансийске появится приют для бездомных животных и новые площадки для выгула собак

Фото: администрация Ханты-Мансийска

В Ханты-Мансийске появится муниципальный приют для бездомных животных и новые площадки для выгула и дрессировки собак. Строительство этих объектов обсудили на заседании комитета по городскому хозяйству Думы Ханты-Мансийска.

Сейчас в городе есть пять площадок для выгула и дрессировки собак. Новые участки планируют оборудовать по улицам Рознина, Югорская, Гагарина, Дунина-Горкавича, Комсомольская, Энгельса и Молодежная. А также дополнительные места также появятся на улицах Ледовая и Самаровская – в районе гимназии № 1 и детского сада № 21«Теремок», в микрорайонах «Восточный» и «СУ-967».

Приют для бездомных животных строится на участке по адресу Калинина, 117а. Его площадь составит больше 6 тысяч квадратных метров. В приюте можно будет разместить до 150 собак.