В Югре появилась автоматизированная система сбора гуманитарной помощи для военнослужащих. Фото: архив КП

В Югре появилась автоматизированная система сбора гуманитарной помощи для военнослужащих. В этой системе регистрируются заявки от воинских формирований, поступающие на имя губернатора Югры и правительства региона. Каждый житель Югры может внести свой вклад в Победу и помочь военнослужащим землякам. Об этом сообщили в правительстве региона.

- Друзья, соратники. Мы запустили единую систему сбора гуманитарной помощи нашим военнослужащим. Система новая, уникальная, тестирование проходит, поэтому могут быть сбои. Дорабатываем. Присоединяйтесь к нам, – сообщил в своем телеграм-канале первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов.

Стоит заметить, что все заявки проверяют операторы информационной системы. В открытый доступ заявка попадает только после одобрения профильной рабочей группы при оперативном штабе Югры.