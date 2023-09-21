Энергетики реализуют масштабные проекты в Югре

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История Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции насчитывает около 70 лет. При этом развитие нефтегазовой отрасли всегда шло в ногу с энергетикой. В числе крупнейших строек последних лет — создание группы подстанций высокого напряжения на Ямале, которое завершилось в 2019 году. Тогда было введено в работу более 450 км линий электропередачи и 505 МВА трансформаторной мощности.

Строительство сетей в Западной Сибири продолжается и сегодня. Так, в начале августа компания «Россети Тюмень» начала проект, который предполагает строительство новой линии электропередачи «Святогор — Угутский» протяженностью 80 км и модернизацию переключательного пункта «Угутский». Энергетики установят 366 опор высотой до 45 метров и смонтируют около 480 км провода. Линия пересечет леса, болота и другие ЛЭП. Оборудование и бригады к месту возведения будут доставлены с помощью высокопроходимой техники. При этом основная часть технологических мероприятий будет выполнена зимой, после полного промерзания грунта.