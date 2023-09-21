Онлайн-ритейлер Самокат запустился в Сургуте

Фото: Пресс-служба Сбербанка

Курьеры-партнёры Самоката будут привозить товары от 15 минут в зависимости от зоны доставки. Такая оперативность возможна благодаря технологической платформе, с помощью которой удалось автоматизировать многие процессы в дарксторах и за их пределами. Например, система Самоката в режиме реального времени проверяет товарные остатки, отслеживает сроки годности и даёт сигнал о снятии позиции, если они истекают. В пиковые часы система самостоятельно принимает решение о подключении дополнительных курьеров-партнёров для доставки в конкретном районе. В 103 городах России уже действует более 1500 дарксторов.

Жители Сургута могут оформить заказ в приложении или на сайте Самоката. Сервис работает с 8 утра до 11 вечера. В онлайн-магазине больше 2500 разных позиций: продукты, напитки, бытовая химия, косметика и другие товары. Среди них более 1000 товаров собственной торговой марки Самоката. Доставка всегда бесплатная.

- Мы стремимся помогать людям и берём рутину на себя. Самокат дарит свободное время для любимых занятий, отдыха и общения с близкими. Рады начать работу в Сургуте. Надеемся, что горожане оценят удобство быстрой доставки, а также уникальные продукты собственной торговой марки сервиса, — рассказала директор по бренду и коммуникациям Самоката Лиза Эмерт.

- В других крупных городах Самокат уже продемонстрировал высокий уровень сервиса, поэтому не сомневаюсь, что и жители Сургута оценят новый сервис на “отлично”. А с подпиской СберПрайм можно будет существенно сэкономить, оплатив до 99% от стоимости покупок в Самокате бонусами СберСпасибо, — отметил управляющий Югорским отделением Сбербанка Александр Солоп.

Самокат — самый популярный онлайн-ритейлер* с крупнейшей сетью дарксторов в Европе**. Сервис доставляет продукты, товары для дома, косметику и парфюмерию от 15 минут в 103 городах России. В каждом районе есть свой даркстор, поэтому заказы приносят так быстро.

В линейке Самоката — 2 500 SKU, включая 1 000 уникальных товаров собственной торговой марки. Под своим брендом онлайн-ритейлер выпускает продукты, уходовые средства и бытовую химию.

*По результатам исследований Data Insight Самокат занимает 1-е место среди конкурентов по количеству заказов с 2021 года.

**Исследование INFOLine в области E-grocery за 2021 год.

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