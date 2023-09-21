В Сургуте за превышение полномочий осудили бывшего полицейского Фото: Татьяна Коркина

В Югре вынесли приговор бывшему сотруднику правоохранительных органов, который признан виновным в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

- Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему сотруднику УМВД России по Сургуту. Он признан виновным по статьям "превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств" и "превышение должностных полномочий с применением специальных средств", - сообщили в ведомстве.

С января по февраль 2020 года при задержании нарушителей за совершение административных правонарушений применял спецсредства, причиняя задержанным травмы, несмотря на то, что в применении приемов борьбы и специальных средств необходимости не было -задержанные сопротивления полицейскому не оказывали и опасности не представляли.

Суда назначил бывшему полицейскому наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев в колонии общего режима.