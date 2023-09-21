В Нижневартовске уровень заболеваемости ОРВИ за неделю вырос на 104,3%. Фото: администрация Нижневартовска

В Нижневартовске по сравнению с предыдущей неделей на 104,3% увеличился уровень заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщили в администрации города.

- Заболеваемость выросла за счет всех возрастных групп, наибольший рост наблюдается среди школьников. Всего за 37–ю неделю 2023 года зарегистрировано 3469 случаев ОРВИ, госпитализированы 17 человек. Также отмечается рост уровня заболеваемости внебольничными пневмониями. Случаев гриппа не зарегистрировано, - прокомментировала начальник ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО – Югре в Нижневартовске, Нижневартовском районе и Мегионе Юлия Буторина.

По ее словам на данный момент в Нижневартовске вакцину от гриппа поставили свыше 29 тысяч человек. Также продолжаются прививочные кампании против кори и коронавируса. Вакцинацию проводят в детской и взрослой поликлиниках. Препараты есть в достаточном количестве.