В Сургуте на доставщика роллов и пиццы напал с оружием заказчик Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте на доставщика роллов и пиццы напал с оружием заказчик, а целью нападавшего были как раз роллы и пицца, которые он угрожая пистолетом забрал у курьера. Самому доставщику ничего не оставалось кроме как обратиться в полицию.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре, в полицию обратился 18-летний сургутянин, на которого напал неизвестный. Молодой человек подрабатывает курьером по доставке продуктов питания. Когда парень доставил очередной заказ на улицу Декабристов, заказчик встретил его с пистолетом, напал и похитил заказ стоимостью свыше 2 тысяч рублей.

Подозреваемым оказался 29-летний местный житель. Он задержан сотрудниками патрульно-постовой службы, против него завели уголовное дело за разбой.