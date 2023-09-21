В Югорске простятся с бойцом разведроты, погибшем в зоне СВО

Фото: страница администрации Югорска в соцсети

При выполнении задач специальной военной операции погиб житель Югорска Руслан Бикмурзин. Руслана запомнили смелым парнем с сильным духом, настоящим воином Отечества для которого честь и отвага превыше всего.

Жить в Югорск Руслан переехал в 2000 году . Работал в агентстве «ЛУКОМ-А-Западная Сибирь» охранником. Любил спорт, занимался боксом. Завоевал уважение и среди спортсменов города. В зоне СВО воевал с позывным «Боксер». Парня знали многие югорчане, которые вспоминают его отзывчивым, светлым человеком, надежным товарищем, скромным, но настойчивым.

В зону СВО парень отправился в ноябре прошлого года добровольцем. Служил в разведроте, был гранатометчиком. В своем последнем бою он попал под минометный огонь противника. Боевые товарищи смогли эвакуировать его, но 30 августа от полученных ранений Руслан скончался в госпитале.

У Руслана остались жена и двое дочерей, которых он очень любил. Правительство Югры и администрация Югорска окажет семье все необходимые меры поддержки, предусмотренные законодательством.

Руслана Бикмурзина похоронят в Башкортостане, в Югорске прощание с героем состоится сегодня, 21 сентября в 13.00 в ритуальном зале «Милосердие».