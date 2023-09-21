Студент из Сургута изготовил имплант черепа на Чемпионате высоких технологий. Фото: скриншот из видео департамента образования и науки ХМАО-Югры

Студент из Сургута принимает участие в Чемпионате высоких технологий, который проходит в Великом Новгороде. Об этом сообщили в департаменте образования и науки ХМАО-Югры.

Студент Сургутского политехнического колледжа Артем Татаринов представляет свою работу по компетенции «Изготовление индивидуальных имплантатов», в частности он представил на конкурс - свою работу по изготовлению импланта для черепа. Стоит отметить, что Артем участвует в конкурсе под руководством своего наставника-эксперта Павла Лапина.

- Для меня это не столь трудно, поскольку меня подготовили очень достойно для этого конкурса, и пока сложностей на своем пути я не ощущаю - отметил студент.

Кроме того, в Деловой программе чемпионата принимает участие делегация из Югры: замдиректора департамента образования и науки Югры Александр Гомзяк, замдиректора по учебной работе Когалымского политехнического колледжа Юлия Пуртова, замдиректора по учебно-методической работе и цифровым технологиям Сургутского политехнического колледжа Юлия Скомолдинова.