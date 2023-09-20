Фото: Сургутские городские электрические сети

В Сургуте появились новые муралы, сгенерированные искусственным интеллектом. Они украсили три электроподстанции Сургута. В администрации Сургута уточнили, что во дворах домов на улицах Островского, Мечникова и проезде Первопроходцев теперь нарисованы морской котик, молодой энергетик и эко-панорама города глазами детей.

Фото: Сургутские городские электрические сети

Эскизы на фасады перенесли «Сургутские городские электрические сети». В этом им помогали команды профессиональных художников во главе с Булатом Сайфуллиным. До конца сентября новый вид обретут еще две трансформаторные подстанции на проспекте Ленина и улице Студенческой.

Фото: Сургутские городские электрические сети

Кстати, СГЭС уже на протяжении пяти лет занимается художественной росписью энергообъектов. В Сургуте расписано больше 40 фасадов трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.