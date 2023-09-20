В Сургуте открыли центры изучения русского языка для детей

Фото: администрация Сургута

В Сургуте открыли центры изучения русского языка. Как сообщили в администрации Сургута, в учреждениях обучают детей, не владеющих или не знающих русский язык. Занятия помогут в дальнейшем ребятам успешно социализироваться и культурно адаптироваться.

Первые центры изучения русского языка работают на базе некоммерческих организаций: «Институт развития компетенций» (ул. Майская, 10); «Центр социальной и культурной адаптации интеграции иностранных граждан» (ул. Быстринская, 3).

Кроме того, в городе планируют открыть еще пять центров на базе школ.