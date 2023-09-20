В Нижневартовске с 21 сентября начнется постепенная подача тепла в жилые дома

Фото: телеграм-канал администрация Нижневартовска

Завтра, 21 сентября, в Нижневартовске начинается постепенная подача тепла в жилые дома. Об этом сообщил заместитель главы города, директор департамента ЖКХ администрации Анатолий Боков.

В своих соцсетях глава Нижневартовска сообщил, что город продолжает готовится к зиме. Объекты теплосетевой инфраструктуры готовы к началу отопительного периода, в частности: заменены больше 1 км тепловых сетей; реконструированы 3 котельных; модернизированы 4 центральных тепловых пункта.

Социальные учреждения города уже подключены к теплу, а по результатам прогноза погоды и поступающих обращений граждан решено начать подачу тепла в жилые дома. В течение недели специалисты будут регулировать систему теплоснабжения.