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НовостиОбщество20 сентября 2023 17:30

В Нижневартовске с 21 сентября начнется постепенная подача тепла в жилые дома

Город готов к началу отопительного сезона
Виктория Терина
Фото: телеграм-канал администрация Нижневартовска

Фото: телеграм-канал администрация Нижневартовска

Завтра, 21 сентября, в Нижневартовске начинается постепенная подача тепла в жилые дома. Об этом сообщил заместитель главы города, директор департамента ЖКХ администрации Анатолий Боков.

В своих соцсетях глава Нижневартовска сообщил, что город продолжает готовится к зиме. Объекты теплосетевой инфраструктуры готовы к началу отопительного периода, в частности: заменены больше 1 км тепловых сетей; реконструированы 3 котельных; модернизированы 4 центральных тепловых пункта.

Социальные учреждения города уже подключены к теплу, а по результатам прогноза погоды и поступающих обращений граждан решено начать подачу тепла в жилые дома. В течение недели специалисты будут регулировать систему теплоснабжения.