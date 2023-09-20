Житель Советского угнал автомобиль, чтобы доехать в Ханты-Мансийск, но по дороге попал в ДТП Фото: Татьяна Коркина

Житель Советского угнал автомобиль и попал в ДТП. Об этом сообщили в ОМВД России по Советскому району.

Сообщение в полицию поступило от 36-летнего местного жителя. Он отметил, что принадлежащий его работодателю автомобиль пропал. Полицейские выяснили, что угонщиком авто мог стать 54-летний местный житель, который пояснил, что накануне хотел поехать к любимой женщине в Ханты-Мансийск, но из-за не хватки денег на проезд, он решил угнать припаркованный недалеко от его дома автомобиль. А помогло ему в этом то, что автомобиль был не заперт и в замке зажигания находились ключи. Но доехать к любимой мужчина так и не смог, так как по дороге не справился с управлением, и опрокинувшись съехал в кювет.

Заведено уголовное дело, угонщику грозит до пяти лет лишения свободы.