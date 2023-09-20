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НовостиОбщество20 сентября 2023 14:31

Прокуратура Югры опубликовала статистику преступности среди мигрантов

Прокурор Югры Евгений Ботвинкин провел совещание по вопросу эффективности силовиков в борьбе с преступностью среди мигрантов
Виктория Терина
Прокуратура Югры опубликовала статистику преступности среди мигрантов

Прокуратура Югры опубликовала статистику преступности среди мигрантов

Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура Югры опубликовала статистику преступности среди мигрантов и уточнила, что накануне прошло координационное совещание по вопросу эффективности деятельности правоохранительных органов по противодействию преступлениям в сфере миграции

- Незаконная миграция и преступность иностранных граждан являются угрозами национальной безопасности, усложняют криминогенную обстановку, препятствуют поддержанию мира и согласия в обществе, - говорится в сообщении прокуратуры.

В этом году пресечено 300 преступлений и 5 тысяч административных правонарушений, в суд передано более 100 уголовных дел.

На совещании подчеркнули, что на результативность борьбы с криминалом в сфере миграции влияют упущения при проведении проверок и расследовании уголовных дел. На совещании приняты решения для повышения эффективности работы силовиков в данном направлении.