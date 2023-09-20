В Югре ФСБ задержала организатора нарколаборатории

Фото: РУФСБ России по Тюменской области

ФСБ Тюменской области и УМВД России по Нижневартовску пресекли деятельность нарколаборатории на территории Югры. Задержанный мужчина организовал производство наркотиков на территории гаражного кооператива в Нижневартовске.

Его задержали с поличным при подготовке к сбыту очередной партии запрещенных веществ. При обыске у него нашли более 8 кг наркотиков, реагенты и оборудование химической лаборатории.

- Следственным подразделением РУФСБ в отношении указанного гражданина заведено и расследуется уголовное дело по статье «незаконное производство и покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере», - сообщили в ведомстве.

За это преступление задержанному грозит лишение свободы на срок до 20 лет.