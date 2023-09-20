В Югре на модернизацию подстанции направлено более 30 млн рублей

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В ХМАО-Югре энергетики завершили реконструкцию высоковольтной подстанции «Ловинская», обеспечивающей электроэнергией одноименное месторождение нефти. Стоимость инвестиционного проекта составила 32,5 млн рублей.

Специалисты «Россети Тюмень» установили на питающем центре дополнительный модульный пункт управления с современным комплексом релейной защиты и автоматики (РЗА). Оборудование РЗА, выполненное на микропроцессорной основе, представляет собой комплекс автоматических устройств, которые в нештатной ситуации выявляют неисправный участок и отключают данный элемент от энергосистемы. Кроме того, на подстанции смонтировали измерительные трансформаторы и высокочастотные заградители.

Модернизация подстанции позволила повысить надежность электроснабжения Ловинского месторождения в главном нефтедобывающем регионе России.