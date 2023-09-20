В Сургутском районе открылись два новых стойбищных детских сада

Общество: администрация Сургутского района

В Сургутском районе заработали два новых стойбищных детских сада. Об этом сообщили администрации Сургутского района. Стойбищные детские сады открылись в районе Ульт-Ягуна и в окрестностях Нижнесортымского.

Как отметили в администрации, новые группы онлайн-обучения дошколят, проживающих на угодьях, организованы в рамках окружного проекта «IT-стойбище». Из-за того, что стойбища находятся на удаленной территории обучение ребят будут проводить дистанционно. А заниматься с ними будут воспитатели Ульт-Ягунского детского сада «Мальвина» и Нижнесортымского «Северное сияние».

- Уникальный опыт наших педагогов позволил объединить семейную и традиционную формы обучения с сохранением привычного образа жизни для детей и их родителей. Ранее у детей, приезжающих со стойбищ, были трудности с пониманием русского языка, для адаптации требовалась помощь специалистов. Педагоги, работающие в стойбищной школе, являются носителями родного языка и культуры, поэтому стараются учитывать все особенности обучения маленьких воспитанников, - сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

На сегодняшний день в Сургутском районе работает пять стойбищных школ-садов. Они находятся в Ульт-Ягуне, Нижнесортымском, Русскинской, Угуте и Лянторе. В этом году шесть выпускников стойбищных школ из родовых угодий с 1 сентября отправились в школу.