В Югре врачи спасли женщину с гнойным воспалением, которое угрожало ее жизни

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Гинекологи Когалымской городской больницы спасли 46-летняя женщину из Москвы.

Изначально она обратилась за помощью к медикам с жалобами на сильные боли в животе, слабость, высокую температуру, обморочное состояние и кровянисто-гнойные выделения. При первом осмотре врач -хирург исключил острый аппендицит, но заметил острое воспаление брюшной полости, гнойные образования придатков матки и выраженный спаечный процесс.

После операции женщина отправилась в командировку в Когалым, где и попала к врачам после ухудшения состояния. Врачи назначили ей антибактериальное и противовоспалительное лечение.

- Отсутствие эффекта, усиление болевого синдрома и перитониальных симптомов — уже невозможно было обойтись без операции и серьезного лечения, — рассказала врач-гинеколог Ильмира Харисова.

Женщине понадобилась экстренная операции, медики подтвердили, что счет буквально шел на часы. Врачам удалось удалить гнойные образования и даже сохранить женщине возможность родить в будущем. Пациентку уже выписали домой.