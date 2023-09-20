В Сургутском районе 24 сентября пройдет фестиваль национальной кухни

Фото: администрация Сургутского района

В Сургутском районе пройдет фестиваль национальной кухни. Мероприятие состоится 24 сентября в Лянторе в 13:00 часов в КСК «Юбилейный».

- Фестиваль станет настоящим межнациональным праздником, который будет сопровождаться песнями, народными танцами, национальными играми. Приглашаем всех жителей Сургутского района принять участие, - рассказала начальник отдела реализации культурной политики администрации Сургутского района Ирина Протопопова.

После торжественного открытия, гости фестиваля смогут посетить национальную площадку «Вкусный дворик», чтобы посмотреть презентацию и попробовать национальные блюда. Также гостей ждут мастер-классы по приготовлению национальных блюд, национальные игры, конкурсы. А в конце закрытие фестиваля и церемония награждение участников.