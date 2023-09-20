В Сургуте простились с погибшим 46-летним командиром Сергеем Лемещуком. Фото: Администрация Сургута

В Сургуте простились с погибшим 46-летним Сергеем Лемещуком. Об этом рассказали в администрации Сургута.

- 28 августа героически погиб Сергей Лемещук. В окрестностях села Вербовое Запорожской области, когда противник начал очередной огневой налет на позиции 5 мотострелковой роты 1455 МСП. Две атаки были успешно отражены. После третьей атаки младший сержант Лемещук со своим взводом начал преследование отходящего противника, который был отброшен более чем на километр от позиций роты, но открыл огонь из артиллерии по нашему подразделению, - говорится в сообщении.

Известно, что семья Сергея, когда он был еще ребенком, переехала в Сургут из села Насташка Киевской области. Он окончил лицей № 1 (бывшая школа № 14), а после 9 класса поступил в Сургутский техникум. В школе Сергей активно увлекался спортом. Его запомнили как замечательного человека. Осенью 2022 года его призвали на военную службу в рамках мобилизации в Вооруженные Силы РФ в должности командира взвода.

- Это невосполнимая утрата не только для его родных, друзей и сослуживцев, но и для всей России, - отметили в администрации.

Героя похоронили на Аллее Славы в Ростовской области. За совершенные в бою подвиги он награжден государственными наградами: «Орден Мужества» и медалью за выполнение боевой задачи.