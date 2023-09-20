В Сургутском центре охраны материнства и детства родилось 13 тысяч малышей с момента открытия

Фото: телеграм-канал правительства Югры

С момента открытия Сургутского клинического центра охраны материнства и детства там родилось более 13 тысяч малышей. Об этом сообщила президент Центра охраны материнства и детства, депутат Думы Югры Лариса Белоцерковцева.

Она отметила, что на счету врачей центра сотни спасенных жизней детей и женщин, тысячи точных диагнозов, позволивших своевременно начать лечение, а также десятки тысяч счастливых семей.

Теперь о медучреждении узнает вся страна, а все благодаря проект международной выставке-форуму «Россия». В пресс-службе правительства Югры подчеркнули, что сургутский центр является одним из крупнейших на Урале. Делает его таковым - площадь свыше 78 тысяч квадратных метров, 1,5 тысячи функциональных помещений, более 6 тысяч единиц современного оборудования, 24 профильных отделения, 23 операционных, и порядка 1, 2 тысяч сотрудников. В центре могут принимать около 10 тысяч родов в год.

Кроме других медицинский услуг, в учреждении внедряются высокотехнологичные методы лечения, которые благодаря грамотной работе специалистов помогают бездетным семьям стать родителям. Специалисты центра оказывают плановую, экстренную и амбулаторно-поликлиническую помощь, а также консультируют другие медицинские учреждения округа.