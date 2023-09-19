Астрономические обсерватории Казанского университета попали в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Фото: телеграм-канал министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой

Астрономические обсерватории Казанского федерального университета внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом заявила министр культуры РФ Ольга Любимова. Решение об этом принято на 45-й сессии Комитета, проходящей в Саудовской Аравии.

Казанские обсерватории послужили в развитии оптической астрономии, астрофизики, геодезии и все благодаря международному научному коллективу астрономов, который работал в Казанском университете. Специалисты работающие там и сам комплекс непрерывно связаны с историей, наукой и культурой от новаторской работы в развитии астрономии, астрофизики, космической геодезии в XIX – начале XXI в. до наших дней.

Таким образом, на территории России расположен 21 объект всемирного культурного наследия.