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НовостиОбщество19 сентября 2023 4:04

Астрономические обсерватории Казанского университета попали в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Решение об этом принято на 45-й сессии Комитета, проходящей в Саудовской Аравии.
Виктория Терина
Фото: телеграм-канал министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой

Фото: телеграм-канал министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой

Астрономические обсерватории Казанского федерального университета внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом заявила министр культуры РФ Ольга Любимова. Решение об этом принято на 45-й сессии Комитета, проходящей в Саудовской Аравии.

Казанские обсерватории послужили в развитии оптической астрономии, астрофизики, геодезии и все благодаря международному научному коллективу астрономов, который работал в Казанском университете. Специалисты работающие там и сам комплекс непрерывно связаны с историей, наукой и культурой от новаторской работы в развитии астрономии, астрофизики, космической геодезии в XIX – начале XXI в. до наших дней.

Таким образом, на территории России расположен 21 объект всемирного культурного наследия.