Жители Ханты-Мансийска привели в порядок 16 мест захоронений участников Великой Отечественной войны

Фото: администрация Ханты-Мансийска

Больше 40 жителей Ханты-Мансийска участвовали в субботнике по благоустройству мест захоронений участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в администрации Ханты-Мансийска.

В администрации отметили, что подобные субботники проводятся городским советом ветеранов с 2014 года. К мероприятию на территории кладбища «Южное» присоединились волонтеры, депутаты, работники муниципальных учреждений, представители национально-культурных объединений и просто неравнодушные жители города.

На субботнике удалось привести в порядок 16 мест захоронений участников Великой Отечественной войны.