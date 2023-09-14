В Югре 14 сентября потеплеет до +23 градусов, но будет ветрено Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 14 сентября переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью в отдельных районах туман. Ветер северо-западный ночью 2-7 м/с, а днем порывы усилятся до 4-9 м/с. Ночью столбик термометра покажет +4, +9 °С, а местами -3 °С, днем потеплеет до +18, +23 °С.

В Ханты-Мансийске сегодня переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Ветер северо-западный ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +6, +8 °С, днем воздух прогреется до +20, +22 °С.

Подробнее о погоде в Югре можно узнать в инфографике МЧС: