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НовостиОбщество14 сентября 2023 2:26

В Югре 14 сентября потеплеет до +23 градусов, но будет ветрено

Осадков не ожидается
Виктория Терина
В Югре 14 сентября потеплеет до +23 градусов, но будет ветрено

В Югре 14 сентября потеплеет до +23 градусов, но будет ветрено

Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 14 сентября переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью в отдельных районах туман. Ветер северо-западный ночью 2-7 м/с, а днем порывы усилятся до 4-9 м/с. Ночью столбик термометра покажет +4, +9 °С, а местами -3 °С, днем потеплеет до +18, +23 °С.

В Ханты-Мансийске сегодня переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Ветер северо-западный ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +6, +8 °С, днем воздух прогреется до +20, +22 °С.

Подробнее о погоде в Югре можно узнать в инфографике МЧС:

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре