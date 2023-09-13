В Сургутском районе мужчина нашел карту и купил алкоголь за чужой счет, а теперь ему грозит срок

В Сургутском районе мужчина нашел карту и купил алкоголь за чужой счет. Фото: архив КП

В Сургутском районе задержан подозреваемого в краже. Об этом сообщает ОМВД России по Сургутскому району.

- Заявление поступило от 39-летнего жителя Белого Яра из-за кражи денег средств с банковской карты. Мужчина рассказал полицейским, что потерял банковскую карту, и спустя пару часов с нее произошли списания, - сообщили в полиции.

Полицейские смогли найти и задержать подозреваемого, которым оказался 38-летний местный житель. Во время прогулки во дворе одного из домов он нашел карту и решил купить алкоголь, оплатив покупку этой картой. Ущерб составил более 2 тысяч рублей.

Заведено уголовное дело. Преступнику грозит лишение свободы на срок до шести лет.