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НовостиПроисшествия12 сентября 2023 7:02

Прокуратура проводит проверку после избиения подростка водителем маршрутки в Сургуте

Против водителя маршрутки уже заведено уголовное дело
Виктория Терина
Прокуратура проводит проверку после избиения подростка водителем маршрутки в Сургуте

Прокуратура проводит проверку после избиения подростка водителем маршрутки в Сургуте

Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура проводит проверку по информации, опубликованной в СМИ, об избиении водителем маршрутки подростка в Сургуте. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- Прокуратура Сургута организовала проверку инцидента в Сургуте с водителем маршрутного такси, который причинил телесные повреждения несовершеннолетнему - говорится в сообщении.

Напомни, что следственный комитет уже завел уголовное дело на водителя, который во время конфликта с подростком, возникшем из-за неоплаченного проезда, ударил его. В итоге 16-летний парень получил травму в виде сломанного носа.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Прокуратура контролирует действия правоохранительных органов.