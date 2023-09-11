На Дальнем Востоке отслеживают циклоны с помощью искусственного интеллекта

Фото: пресс-служба Сбербанка

Одной из разработок центра стала уникальная модель по мониторингу и выявлению зародившихся циклонов. За счёт высокой точности и частоты обработки спутниковых данных система помогает оперативно определять характеристики и перемещение неблагоприятных природных явлений и эффективнее предотвращать возможный ущерб. Инновационным оборудованием уже заинтересовались зарубежные партнёры. Кроме того, сейчас специалисты центра работают над созданием модели, которая поможет по уникальному рисунку полосок распознавать «царя тайги» — амурского тигра.

Напомним, что Дальневосточный центр искусственного интеллекта был открыт в прошлом году Дальневосточным федеральным университетом при поддержке Сбера. По словам первого заместителя председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина, научно-исследовательское учреждение ориентировано на решение прикладных задач, значимых для региона. Этим летом на Дальний Восток обрушилась серия тайфунов, которая показала, насколько важен точный прогноз подобных чрезвычайных ситуаций для минимизации ущерба.

Итогами работы поделился и Сахалинский центр искусственного интеллекта, который разработал прототип модели, помогающей искать незаконные свалки. Научная организация был открыта в марте этого года так же – в результате сотрудничества регионального правительства и местного вуза со Сбером.