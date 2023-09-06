Руководитель коммерческой фирмы в Югре задолжал работникам больше 2 миллионов рублей Фото: Татьяна Коркина

Следком Югры вмешался в ситуацию, которая возникла в одной из коммерческих фирм в Нефтеюганске. Руководств ООО «Югорская автотранспортная компания» задолжало 15 работникам зарплату практически за целый год. Сумма долга превысила 2,3 миллиона рублей. Уголовное дело было заведено после прокурорской проверки.

Как сообщают силовики, деньги на счетах фирмы были, но руководитель организации направлял их на другие цели, в том числе на выплату зарплаты лично себе, хозяйственные нужды и оплату работ по договорам с другими фирмами.

Задолженность перед работниками фирмы погашена полностью, но теперь руководителя организации ждет суд.