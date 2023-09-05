Жительница Лянтора заказала таблетки для похудения и попалась на контрабанде наркотиков Фото: Татьяна Коркина

Жительница Лянтора обвиняется в контрабанде сильнодействующих веществ. Об этом сообщает окружная прокуратура. В августе 2022 года она заказала из Казахстана препараты для похудения, которые содержат в своем составе сильнодействующее вещество, запрещенное на территории Российской Федерации.

После получения посылки женщину задержали полицейские. Уголовное дело передано в суд. Югорчанке грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Югре полицейские задержали наркосбытчиков с крупной партией наркотиков.