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НовостиПроисшествия5 сентября 2023 13:53

Жительница Лянтора заказала таблетки для похудения и попалась на контрабанде наркотиков

Югорчанку осудят за контрабанду сильнодействующих веществ
Виктория Терина
Жительница Лянтора заказала таблетки для похудения и попалась на контрабанде наркотиков

Жительница Лянтора заказала таблетки для похудения и попалась на контрабанде наркотиков

Фото: Татьяна Коркина

Жительница Лянтора обвиняется в контрабанде сильнодействующих веществ. Об этом сообщает окружная прокуратура. В августе 2022 года она заказала из Казахстана препараты для похудения, которые содержат в своем составе сильнодействующее вещество, запрещенное на территории Российской Федерации.

После получения посылки женщину задержали полицейские. Уголовное дело передано в суд. Югорчанке грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Югре полицейские задержали наркосбытчиков с крупной партией наркотиков.