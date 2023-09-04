В Нефтеюганске задержали организатора азартных игр Фото: Татьяна Коркина

Полицейские накрыли игорный клуб в Нефтеюганске и задержали организатора криминального бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО – Югре.

- Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции задержали 32-летнюю женщину, подозреваемую в организации нелегального игорного клуба - говорится в сообщении полиции.

Заведение находилось в нежилом помещении в 5 микрорайоне. Во время обыска там нашли 9 системных блоков и выручка от криминального бизнеса в размере 156 тысяч рублей. А по месту жительства организатора нелегального бизнеса полиция нашла бухгалтерскую документацию игорного клуба и 450 тысяч рублей, которые предположительно получены незаконным способом.

Заведено уголовное дело. Владелица игорного клуба находится под подпиской о невыезде.