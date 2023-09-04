Вартовчанин Алексей Васин посмертно награжден орденом Мужества. Фото: администрация Нижневартовска.

При выполнении задач СВО погиб вартовчанин Алексей Васин. Он родился и вырос в Нижневартовске, учился в школе №6. По воспоминаниям педагогов Алексей был активным участником патриотического движения, участвовал в соревнованиях и военно-спортивных конкурсах, занимал призовые места. Его помнят, как надежного товарища, готового прийти на помощь.

Вартовчанин проходил военную службу по призыву в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации в должности механика-водителя танка Т-72Б. А затем три года служил по контракту в должности механика-инструктора танков Т-72Б, Т-80, Т-90. В зону спецоперации Алексей Васин решил отправится добровольно. Сержант достойно нес службу в отдельном штурмовом отряде 74 мотострелковой бригады в должности гранатометчика. Во время выполнения боевой задачи, он выпустил больше 8 ракет по опорному пункту противника и приступил к стрелковому бою, а затем выносил с поля боя раненных товарищей. Мужчина погиб, спасая раннего товарища, проявив подлинное мужество.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Алексей Васин посмертно награжден орденом Мужества.

У Алексея остались мама, отец, четверо братьев. Правительство Югры окажет семье меры поддержки.