В Югре не зарегистрировано ни одного лесного пожара за неделю Фото: Юлия Кучеренко

За прошедшую неделю в Югре не зафиксировано ни одного лесного пожара. Об этом сообщил департамент недропользования и природных ресурсов Югры. Более того, по прогнозу Федеральной Авиалесоохраны на сентябрь, в первый месяц осени в Югре не ожидается повышение средних температур воздуха и повышение класса пожарной опасности в лесах. Но специалисты подчеркивают, что обстановка с пожарами зависит еще и от соблюдения гражданами правил пожарной безопасности в лесах и на прилегающих территориях.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре потушили 166 ландшафтных пожаров на площади более 27,5 тысяч гектаров, 636 лесных пожаров на площади свыше 64 гектаров и 7 возгораний на особо охраняемых природных территориях.

О лесном пожаре необходимо сообщить по телефонам: специализированная диспетчерская служба Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры 8 (3467) 33-15-46; прямая линия лесной охраны 8 800 100-94-00; служба экстренного реагирования - 112.