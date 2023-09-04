За неделю в Югре выявлен 61 новый случай коронавируса Фото: Юлия Кучеренко

В Югре по-прежнему выявляют заболевания коронавирусом. Так, по данным на 4 сентября 2023 года, в регионе зафиксировано 270 573 случая коронавируса. Из них с 29 августа по 4 сентября подтвержден 61 новый случай COVID-19 в 15 муниципалитетах Югры, в том числе: Сургут - 21; Ханты-Мансийск – 9; Нижневартовск - 1; Нефтеюганск - 1; Нягань - 5; Сургутский район - 1; Урай - 5; Советский район - 4; Нефтеюганский район - 1; Мегион - 2; Когалым - 1; Кондинский район - 3; Радужный - 1; Березовский район - 5; Ханты-Мансийский район - 1.

На момент выявления у 60 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 1 человека диагностирована пневмония. Контакт установлен в 60 случаях. На COVID обследовано за неделю 3 113 человек, всего прошли обследование 3 847 361.

За весь период от COVID умерло 2 618 человек. За прошедшую неделю, с 29 августа по 4 сентября, выписались по выздоровлению 31 человек, за весь период пандемии вылечились от вируса 267 843 жителя Югры.