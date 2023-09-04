Югорчанам покажут новый комедийный сериал «Безбашенная»

Фото: онлайн-кинотеатр KION

«Безбашенная» — это история о московской светской львице, которая по стечению семейных обстоятельств вынуждена переехать из Москвы в Сибирь. Вика – циничная и амбициозная жена перспективного политика Германа, у которого есть все шансы стать мэром одного из подмосковных городов. Но жизнь героев резко меняется, когда чиновника отправляют в городок Таштагол Кемеровской области.

Фото: онлайн-кинотеатр KION

Вика едет за мужем, но в результате семейной ссоры и череды комичных происшествий теряет память. Приходит в себя героиня в домике нелюдимого лесника Михаила - местного Робин Гуда, который в одиночку борется с равнодушной администрацией города, а также самостоятельно воспитывает трех детей. Видя, что отец приехал не один, старшая дочка Михаила врет неожиданно пришедшим органам опеки, что Вика – их мама, которая вернулась после долгого отсутствия.

Фото: онлайн-кинотеатр KION

Главные роли в сериале также исполнили Евгений Цыганов и Юрий Чурсин. Посмотреть премьерную историю можно будет в онлайн-кинотеатре KION от МТС.