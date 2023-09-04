Двух бывших руководителей МУПа Сургутского района осудят сразу за несколько преступлений Фото: Татьяна Коркина

Двух бывших руководителей муниципального предприятия Сургутского района осудят сразу за несколько преступлений, в том числе за растрату и превышение полномочий. Об этом сообщили в прокуратуре округа.

- Бывший директор и исполняющий его обязанности сотрудник предприятия незаконно заключили договоры займа и дополнительные соглашения к ним с коммерческими организациями, не согласовав предоставление займов с собственником имущества – администрацией района - сообщили в ведомстве.

По этим документам предприятие получило займы на сумму свыше 74 млн рублей под проценты за пользование ими. Деньги полностью не вернули и из-за этого предприятию причинен ущерб. Кроме того, директор предприятия долгое время не оплачивал выполненные коммерческой организацией работы по демонтажу и замене тепловых сетей на сумму свыше 14 миллионов рублей.

Уголовное дело передано в Сургутский районный суд.