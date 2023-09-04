В Югре осудят водителя иномарки, по вине которого в ДТП погибли четыре человека Фото: Татьяна Коркина

В Югре осудят водителя, по вине которого в ДТП погибли четыре человека. Об этом рассказали в прокуратуре округа. Смертельная авария произошла в ноябре 2022 года, когда водитель легкового автомобиля «Kia Ceed» с тремя пассажирами двигался со стороны Югорска в поселок Пионерский Советского района.

Он нарушил правила дорожного движения, не учел погодные условия и его авто занесло на полосу встречного движения, где он врезался в автомобиль «Datsun on-DO». В результате ДТП погибли четыре пассажира, а водитель «Datsun on-DO» получил тяжелые травмы.

Уголовное дело передано в Советский районный суд.

Напомним, ранее мы писали о том, что семья учителя математики и информатики из Югры разбилась на трассе в жутком ДТП с фурой.